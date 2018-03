Junín: la Justicia acusó por coimas a un empresario

Luego de la audiencia de formulación de cargos realizada ayer en la sede de los tribunales de Junín de los Andes, el co-defensor de Da Silva, Alfredo Cury, calificó de “injusta” la decisión del representante del Ministerio Público Fiscal, Manuel González.

Da Silva “tiene una gran sensación de enojo, de frustración. Siente que es injusta la acusación”, dijo al letrado a los periodistas al término de la audiencia.

Cury anticipó que la defensa va a juntar pruebas para demostrar que la acusación “es injusta”. “

Es increíble que una persona que se siente vulnerada y afectada la Justicia la lleve como acusada. Estamos sorprendidos con la acusación del Ministerio Público Fiscal”, explicó.

El abogado indicó que querían ir a juicio en 30 o 60 días. “La mayoría de la gente que tiene un conflicto con la Justicia siempre pretende extender el proceso por el mayor tiempo posible, pero nosotros queremos ir ya y decir nuestra verdad”, sostuvo.

“Vamos a darle las razones suficientes al tribunal para que entienda que no se trata de ningún delito. A esta acusación no la vemos ajustada a la realidad de los hechos. Nuestro cliente es una víctima, no un imputado”, puntualizó.

El pasado martes, la Justicia acusó a Farrobo por aceptar coimas de Da Silva para convencer al intendente de contratar a su empresa vial.

En la ocasión, el fiscal solicitó que el ex funcionario municipal sea acusado de tráfico de influencias, ya que en septiembre pasado “en su carácter de secretario de Gobierno, recibió una dádiva constituyente en un vehículo VW Gol para ejercer su influencia para que se hiciera una contratación directa de máquinas viales “.