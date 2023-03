Juntan firmas para "salvar a Caramelo" de Romina de Gran Hermano

“Evitemos que Romina se lleve a Caramelo”, explicaron en la petición en respuesta a que la exdiputada manifestó su deseo de llevarse el perrito cuando termine la competencia. Lo mismo Marcos que decidió quedarse con Mora. "Que los hermanos no sean separados, ambos deben irse junto con Marcos", señalaron.

Salvemos a Caramelo de Romina de GH.jpg

Pero por qué no quieren que Romina se haga cargo de la mascota. Hubo varias situaciones que generaron repudio en las redes sociales. Por un lado, la criticaron por no haber hecho caso a las recomendaciones de Gran Hermano para bañar al perro. En los clips se ve a la jugadora mojarle la cara y las orejas. Por otro lado, y quizás lo que más molestó en las últimas horas, cuando se produjo el ingreso de las hijas de Romina, una de ellas no trató muy bien a Caramelo.