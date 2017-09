Justo en Mendoza, Boca se quedó sin Copa

La primera mitad se caracterizó por una presión bien alta de Central con la intención de impedir la salida clara desde el fondo de Boca. La estrategia que puso en cancha el equipo conducido por el entrenador uruguayo Paolo Montero le rindió réditos al Canalla.

Central, producto de la intensidad, a los 2 minutos tuvo su primera chance cuando Germán Herrera robó una pelota a la altura del córner derecho y envió un centro para Ruben, que anticipó a toda la defensa pero no pudo conectar la pelota de lleno para la tranquilidad del arquero Guillermo Sara.

4 veces se enfrentaron por el actual certamen. La primera vez en 2012 y Boca lo eliminó por penales en cuartos de final. En 2015 le volvió a ganar en la final y en las últimas dos ediciones festejó el Canalla.

El Xeneize tuvo algunas aproximaciones aisladas cuando pudo romper las líneas del Canalla. A los 4 minutos, Pavón remató ingresando por derecha y Diego Rodríguez contuvo sin problemas. A los 10, la tuvo Benedetto luego de una pelota perdida de Gustavo Colman, pero el remate del Pipa se fue apenas desviado.

El partido, de trámite parejo, se inclinó para Central desde los 15, cuando Romero y Martínez empezaron a recuperar en la mitad de la cancha y ganar las pelotas divididas generando que el equipo rosarino juegue en campo contrario. Sin crear ocasiones de peligro empezaron a dominar las acciones y tuvo el gran premio a los 25. Tras un centro bien pasado del Colo Gil al segundo palo Martínez, sin marca, conectó de aire para dejar sin opciones a Sara y gritar el primer y único gol del partido.

"Muy contento por esta victoria. Tuvimos que virar la página rápido luego de la derrota del otro día y, como siempre digo, el fútbol te da revancha”. Germán Herrera Una de las figuras de Rosario Central

Boca recién a los 35 empezó a generar jugadas de riesgo, aunque ninguna clara, y por eso no le alcanzó para igualar el encuentro. La tuvo Pérez de cabeza tras una buena jugada de Cardona y centro de Pavón. Y a los 38, Pavón quedo solo frente al arquero, pero su remate fue interceptado justo a tiempo por Tobio. La última de peligro fue a los 43, con una linda combinación por derecha entre Pavón, Pérez y Jara, pero el centro del lateral para el ingreso del Pipa fue bien interceptado por Rodríguez.

Más roce que juego

En la segunda mitad Boca no encontró la forma de entrarle a Central. El partido se hizo lento y con muchas faltas del Canalla para cortar el trámite. Recién sobre el cierre hubo algunas jugadas de peligro. Bouzat de cabeza apenas afuera. Y a los 42 minutos Nández envió un centro que no conectó Bou. De contra, Central lo pudo haber liquidado con una jugada rápida que tras centro de Herrera al punto penal Zampedri no pudo conectar bien de cabeza. La última la tuvo Cardona a los 45, de tiro libre, pero Rodríguez despejó con los puños.

Central en su cuarto enfrentamiento ante Boca, tercero de manera consecutiva, volvió a festejar y sigue con el sueño de levantar una Copa Argentina luego de tres finales perdidas ante Huracán, el Xeneize y ante River en la última edición.

"Hicimos un buen primer tiempo. Era una linda oportunidad para levantarnos. La clave estuvo en que no le dejamos salida a Boca”. Germán Herrera Una de las figuras de Rosario Central

Espera rival

Banfield y Godoy, por la misma llave

Banfield, de gran rendimiento en la Superliga, se medirá hoy con el irregular Godoy Cruz por los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se disputará en el estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba, desde las 17, con el arbitraje de Federico Beligoy. El ganador de este choque se enfrentará en los cuartos de final con Central.

El Taladro viene de golear justamente a los rosarinos por 4-0 en la cuarta fecha de la Superliga, mientras que el Tomba derrotó a Independiente 1-0.

El entrenador de Boca se quedó muy caliente. El entrenador de Boca se quedó muy caliente.

“Me voy con bronca y tristeza, la idea era llegar a la final”

Mendoza

Siempre sanguíneo, el técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto, no disimuló su calentura al final del partido. “Me voy con tristeza y bronca”, señaló el DT tras el encuentro en Mendoza, que culminó con la eliminación de su equipo a manos de Central.

“Queríamos llegar a la final, pero nos encontramos con un rival que nos complicó. El partido no se dio. Fue un partido trabado, cerrado. Ellos llegan al gol con una pelota quieta, nosotros por los costados nunca pudimos empatarlo y a medida que pasó el tiempo se hizo mas cortado y no había más espacio. Nos faltó más profundidad y tomar mejores determinaciones”, dijo el Mellizo.

“Poné a Ceballos...”

La hinchada de Central se acordó de la polémica final de 2015 en la que el juez los perjudicó con un par de fallos en contra. Por eso, consumado el triunfo se escuchó: “Poné a Ceballos, la p...”.

Boca-Central por Copa Argentina para ser siempre sinónimo de controversias. Es que anoche otra vez un supuesto penal generó polémica en este enfrentamiento. Cerca de los 20 minutos del primer tiempo, un zapatazo de Colman iba rumbo al arco pero Pablo Pérez puso el brazo. Claro penal. Central protestó con razón, pero Rapallini no cobró.

Como en 2016

Central eliminó a Boca de las últimas dos ediciones de la Copa Argentina. En 2016 se impuso por 2 a 1 en cuartos de final en Córdoba y anoche le ganó en Mendoza a un rival que llegaba muy afilado y con una enorme cantidad de partidos sin perder fuera de La Bombonera.

Benedetto esta vez hizo poco

El Pipa fue reemplazado sobre el final de un partido en el que poco pudo hacer. Llegó tocado físicamente y lo pagó caro. Esta vez no fue el salvador aunque dejó tranquilidad: “Fue sola una molestia”.