Karina desmintió que esté confirmada en el Bailando

No obstante, la popular cantante desmintió la noticia en sus redes. "Recibo felicitaciones por mi confirmación en un programa cuando todavía no terminé de definir qué hacer este año", sostuvo Karina y agregó: "Todavía no decidí nada. Gracias".

Embed Les quiero comentar que para este año he tenido propuestas para la tele muy lindas pero todavía no decidí nada. Gracias ❤️ — Karina ♡ (@kari_prince) 28 de marzo de 2019

Además anunció en las redes que se presentará, la próxima semana, en Broadway (Nueva York) junto al cantante y compositor Patricio Arellano.

