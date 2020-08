Karina la Princesita disparó contra Rial y Oscar Mediavilla

Karina " La Princesita " ya no se calla nada. Molesta por los dichos de Jorge Rial sobre ella en Intrusos y los posteos de Oscar Mediavilla sobre sus devoluciones en el "Cantando 2020", la cantante salió al cruce de ambos, en Twitter y en televisión.

“Si alguien te para el carro en vivo directamente por tu trato, o te reprocha que la llamaste gorda y te burlaste de ella. Y si además, todo esto te lo dice en la cara, mandala al psicólogo”, escribió La Princesita en esa red social, en alusión a las declaraciones que hizo Rial en su ciclo de América.

Horas después de su cruce con Jorge Rial, La Princesita volvió a referirse implícitamente al tema al hablar del bullying que sufrió hace un tiempo, al hacerle una devolución a Lola Latorre tras su performance en el "Cantando 2020".

"A mí me pasó de grande, teniendo una hija y todo, donde las redes y hasta los medios se hablaba que yo era una gorda y cosas peores. Lo sufrí mucho. De hecho, sufrí muchos años de depresión. Hoy no lo cuento como víctima, sino para que sepas que está bien que te preserves. Si algo te lastima, está bien que no lo mires. La vida te va a llevar que te puedas fortalecer, hay cosas que te van a dejar de importar y vas a entender de qué lado vienen", le aconsejó a la hija de Yanina y Diego Latorre.

Por otro lado, en la misma gala, Karina también le pasó factura a Oscar Mediavilla, quien el martes ofició de jurado en reemplazo de Pepe Cibrián. "Hoy sí estoy interesada en escuchar la devolución de mi compañero que sabe de rock, aunque estuvo opinando por Twitter sobre cumbia", dijo Karina con una sonrisa pícara mientras el esposo de Patricia Sosa asentía.

"Opinó sobre mis devoluciones. Por ahí de cumbia no sabe tanto así que lo voy a escuchar a él. Estuvo ahí retrucando algo que dije. Encima es mucho peor que un jurado no entienda una devolución a un participante", agregó.

Mediavilla sacó a relucir su experiencia como productor de 'todo tipo de artistas' y citó que trabajó con la Mona Jiménez y El Negro Videla. "Lo que le dije a Karina el otro día es que me pasa escuchando cumbia que muchas veces hay letras que son dramáticas y piden alegría", explicó el flamante jurado.

Horas antes, el productor había criticado las devoluciones de Karina: "¿Hay que bailar cuando alguien canta una horrenda y triste historia que se violan a una nena y baila??? Festejando que? Estamos mal! muy mal!".

"Cuando canta un tema triste tiene que transmitir alegría dixit @kari_prince @hoppefede Es revelador!", expresó irónicamente.