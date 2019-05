A su vez, La Princesita le contestó a quienes la la catalogaron de "vividora". "Dejé muchas cosas de lado, me instalé con él en Inglaterra pero lo que muchos decían que yo me aprovechaba de ese momento son mentiras, nunca pedí ni me dio nada”, aseguró.

“Me molesta lo de vividora porque yo tomé la decisión de nunca haber dejado de trabajar. Jamás acepté un peso de él. El Kun no me regalaba nada cuando cumplía años. Me hacía la torta de cumpleaños y yo era feliz así, mis cosas me las compro yo", sostuvo.

Luego señaló que está bien sola y que no volvería a salir con un futbolista. "Por elección no estoy en pareja, no quiero saber nada. No estoy de novia, no tengo ganas porque siento que estuve mucho de novia desde chica y ya era como una necesidad. No está bueno”.

LEÉ MÁS

Tini Stoessel muy cerca del Kun Agüero en su nueva canción "22"

La Princesita le dio con todo a Tartu por tratarla de gorda