Karina La Princesita reveló que le mandan mensajes hasta los políticos

Tras bromear en Twitter que es la única de su grupo de amigas que no está casada, Karina La Princesita confesó que recibe muchas propuestas amorosas a través de las redes sociales y reveló un perfil de hombre que intentó conquistarla y que le llamó la atención. "Yo siempre digo que no, que no me mandan, pero si me tengo que sincerar, sí. Hay mensajes que yo no respondo, pero leo todo. Encima, tengo mi cuenta como de empresa, entonces, te separa los mensajes destacados y ahí, mayormente, vos tenés las cuentas verificadas y hay de todo. Pero yo no soy de responder”, dijo la cantante en una nota con La jaula de la moda.