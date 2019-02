Karina Mazzocco: "Siento que tengo que educar un niño menos machito"

Y en el mismo sentido, agregó: "Por eso, estas nuevas generaciones vienen recargadas y están chipeadas de otra manera, y a mí me encanta. Cuando me junto con mis sobrinos aprendo tanto de ellos".

Los dichos de la también actriz se produjeron en una entrevista mano a mano que mantuvo en el programa Cortá por Lozano.

Y añadió: "El feminismo y el machismo son cosas diferentes. El machismo es la cultura machista, la cultura de la cual yo soy hija y vos también. Y el feminismo es las mujeres que luchan por sus derechos. En los dos años que hice Pura vida, cada día, en la TV Pública, trabajé con una periodista especializada en género y aprendí estas diferencias.

"Y me descubrí feminista, pero soy una feminista flexible. Me encanta que me digan piropos por la calle, cuando es algo lindo. Pero también está la nueva generación que no lo acepta", concluyó.

