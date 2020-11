Karina mete miedo en el Cantando 2020

“Cuando me ve, me chupa las medias”, lanzó la jurado de Cantando 2020 cuando la consulaton en el ciclo por Lourdes. Ante esos dichos, la bailarina recogió el guante.

A su vez, recurrió a su cuenta de Twitter para pegarle a su colega: “No tendría por qué hacerlo, ella no me da nada. Ja, ja, ja. Nada le viene bien, la tratás bien y es porque le chupo las medias. No estás de acuerdo en algo con ella, es porque la envidiás o le faltás el respeto. Karinaaa, me vas a volver loca ja, ja, ja”.

Por otro lado, La Princesita también cruzó a Floppy Tesouro desde el piso de LAM. La modelo el martes se presentó en el Cantando y le tiró un palitó a Karina por las devoluciones que recibe del jurado. “Hay gente a la que le gusto y hay gente a la que no le gusto nunca. A Moria le gusto siempre, así que estoy muy agradecida”, ironizó Floppy. Luego la bailarina se refirió al cruce que tuvieron sus madres tras el enfrentamiento de ella con Karina en el reality. La mamá de Floppy había dicho que le quería “cortar un dedo” a Karina por un gesto que le hizo a su hija, mientras la madre de la jurado dijo que habría que “coserle la boca” a Tesouro para que no canta más.

Justamente, ante ese cruce que se dio, Floppy expresó: “Igual la banco a Moni, defendió a su hija de verdad como lo dije recién. Lo de mi mamá fue un decir, claramente es cero violenta, súper respetuosa”, aclaró Floppy al respecto.

“¿Te quedó algo por decir de la situación?”, fue la pregunta Ángel de Brito a la nueva angelita cuando volvieron al piso. “No, me aburre ya, como infumable la situación”, lanzó Karina. “Pero la banca a tu mamá, dice”, acotó el periodista. “Le da lo mismo a mi mamá, y a mí también”, cerró la rubia sobre lo que le genera la participante.