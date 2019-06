Kate Rodríguez, la sicaria de El marginal 3

Buenos Aires. Kate Rodríguez dio la sorpresa y ya grabó su participación en El marginal 3, que tendrá un nuevo debut el 9 de julio. La panameña interpretará a una sicaria que trabaja para un narco colombiano. “Es un personaje que viene exclusivamente para hacer negocios con los hermanos Borges (Furtado y Rissi) y yo vengo a poner las cosas en orden. No estoy de su lado, contó Kate, quien tuvo un poco de miedo. “Veía las tumbas y me desconcentraba, pero me contuvieron mucho y eso hizo que todo fuera más chévere”, dijo la modelo.