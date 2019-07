El ex candidato a la gobernación bonaerense y ahora postulante a concejal de Pinamar criticó a la gobernadora Vidal en diálogo con Futurock y recordó una frase de la campaña de 2015 de Cambiemos. “Se acuerdan que hacían una publicidad que decía: ¿A quién le confiaría a sus hijos usted, a Vidal o a (Aníbal) Fernández?”, dijo el ex ministro, y continuó: “Yo, ¿sabés a quién no se los confío? A ella. Después veo con el resto, qué se yo, por ahí se los dejo a Barreda, pero a ella no, olvidate”.