Kicillof: "Si no es un viva la pepa, abriremos actividades"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , anunció este sábado que avanzará en "una apertura gradual, condicionada e intermitente" de bares, gimnasios y salidas recreativas en el Conurbano y al aire libre a partir del 19 de octubre, aunque advirtió que "si hay un rebrote, se retrocederá". "En el Gran Buenos Aires vamos a proceder a una apertura gradual, condicionada e intermitente de ciertas actividades . Mientras sigan cayendo los casos y cada 15 días, empezando el 19, por etapas vamos a ir abriendo actividades. Van a ser tres etapas de aperturas de actividades", sostuvo el mandatario. Y agregó: "Si hay un rebrote, se retrocederá". Además, habló del regreso a clases con una crítica a Rodríguez Larreta: "Que no haga marketing".

Desde su casa, donde se encuentra cumpliendo aislamiento por haber mantenido contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus, el referente del Frente de Todos precisó que se establecerá la "apertura con protocolo en personal auxiliar de casas particulares en un solo domicilio; restaurantes y bares al aire libre; gimnasios al aire libre; y las obras y la construcción en viviendas multifamiliares y parques industriales" y luego se avanzará en "salidas recreativas y los encuentros en grupos de niños, de hasta 10 personas al aire libre y siempre con barbijo y distanciamiento social". "Todo esto con las máximas precauciones, el respeto de los protocolos y mientras siga habiendo una evaluación favorable. Si hacemos las cosas bien y esto no es el `viva la pepa´, podemos seguir abriendo actividades. Si no, habrá que retroceder", añadió.

Para justificar las aperturas, Kicillof destacó que hay "una baja leve de los contagios" en el Conurbano y remarcó que "de momento, se pudo evitar una catástrofe muchísimo mayor". "Tenemos una baja leve de los contagios en el AMBA, pero se ha notado un incremento muy veloz en algunos lugares del Interior de la Provincia. El Gran Buenos Aires es una de las zonas más vulnerables y complicadas: pudimos evitar, de momento, una catástrofe muchísimo mayor", sostuvo Kicillof, quien de todos modos advirtió que en el resto de la Provincia se dio un "proceso inverso".

alberto-axel- larreta .jpg Kicillof anunció el regreso de varias actividades y le pegó a Larreta por la vuelta a clases.

Palo para Larreta

En lo que respecta a la educación, el ex diputado nacional subrayó que "en los 24 distritos en que hay riesgo bajo se va a iniciar el retorno seguro a la presencialidad" para los alumnos que no tuvieron "continuidad pedagógica" durante la cuarentena. "La presencialidad regresará sólo en los distritos con riesgo bajo de contagio de coronavirus", indicó la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, quien aclaró que antes del regreso a las aulas habrá "capacitación" para docentes y "puesta a punto de las escuelas".

Asimismo, explicó la funcionaria provincial que "se van a incorporar chicos con una dificultad mayor en sus trayectorias educativas, que se vieron desvinculados o no se pudo sostener una continuidad pedagógica". "Serán grupos reducidos, que no pueden exceder de 10 chicos por grupo; y en horarios que no coincidan con horarios picos", añadió Vila.

En ese sentido, Kicillof, instó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a que "no haga marketing" con el regreso de las clases presenciales y que "honre" lo acordado en el Consejo Federal de Educación, a la vez que precisó que en 24 partidos se volverá a las aulas. "Vamos a respetar los compromisos y acuerdos que se hicieron en el Consejo Federal de Educación. Le pedimos a todos, y todos saben bien de quiénes hablo, que hagan lo mismo, que honren los acuerdos, que tengan una comunicación honesta, sin tergiversar ni buscar titulares grandilocuentes o novedades que no son. No busquen hacer marketing con esto, porque es un tema muy delicado: hay que actuar con muchísima responsabilidad", sostuvo el mandatario provincial.

Y, en alusión a las críticas de Rodríguez Larreta al recorte de fondos a la Ciudad, lanzó: "No se puede hablar de diálogo y consenso por un lado y después tomar medidas unilaterales".