En un emotivo encuentro en el court 8 de Melbourne Park, Kicker se impuso por 6-3, 6-1, 4-6, 3-6 y 6-3 para superar por segunda vez la primera ronda de un Grand Slam. La única ocasión que había conseguido ganar un encuentro en uno de los cuatro grandes hasta hoy había sido en Roland Garros 2017.

Horacio Zeballos, en cambio, no pudo lograr la segunda victoria albiceleste de la jornada y se despidió de Australia con una derrota por 6-4, 6-4 y 7-5 ante el italiano Fabio Fognini.

"¡Vaaamos! ¡Dale papá!", gritó enloquecido Kicker, de 25 años, tras su victoria en tres horas y 42 minutos de juego sobre Thompson, la primera de su carrera a nivel ATP en cancha dura.

El argentino, número 93 del ranking mundial, pudo haber cerrado antes el encuentro, pero desperdició ventajas tanto en el tercer como en el cuarto set. Parecía que el triunfo se le escaba, pero en el quinto capítulo mantuvo la tranquilidad y remontó un break para derrotar al 99 del escalafón.

"Tenía que sacar fuerzas de donde sea para ganar este partido", dijo tras el encuentro. "La verdad es que me compliqué solo. Lo venía llevando muy bien, pero me confié y los nervios me jugaron un poco en contra", señaló Kicker, que reconoció que en el quinto set se acalambró por los nervios.

El de Kicker y Thompson fue un típico partido de primera ronda de Grand Slam: cancha secundaria, ambiente espectacular en las tribunas y un sol radiante en el mediodía australiano.

Un numeroso grupo de "aussies", enfundados en camisetas verdes, gritó y animó todo el encuentro a Thompson, pero el argentino pudo mantenerse enfocado para continuar con el progreso que está mostrando en los últimos tiempos.

Kicker se enfrentará en segunda ronda al eslovaco Lucas Lacko, que sorprendió hoy al derrotar al canadiense Milos Raonic por 6-7 (5-7), 7-5, 6-4 y 7-6 (7-4). "Es un alivio que no sea Raonic, aunque el otro chico juega bien en cemento. Va a ser duro, pero me tengo fe", señaló.

Zeballos, por su parte, reconoció la calidad del talentoso Fognini, quien es entrenado por el argentino Franco Davin. "No me sentí cómodo, pero fue mérito de él", dijo el tenista albiceleste.

"Fue un partido parejo, aunque sentí que él fue bastante superior. Quizás sentí que la cancha estaba muy rápida y él me planteó un juego rápido y lo supo hacer bien", analizó el argentino, que continuará su participación en el dobles.

Por su parte, Guido Pella no pudo hacer nada ante Dominic Thiem y cayó por un triple 6-4. El austriaco se destacó con uno de los puntos más lindos de la jornada.