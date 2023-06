L-Gante se quedó sin abogado tras la renuncia de Alejandro Cipolla

“ Hice todo lo que lo que consideré mejor. Incluso hay medidas que solicité que no se resolvieron ”, explicó el letrado, quien le deseó “lo mejor” a la nueva defensa de L-Gante.

El letrado, quien actualmente defiende a Morena Rial, confirmó su renuncia el viernes por la mañana con un escueto mensaje que publicó en sus stories de Instagram: “Informo que no me encuentro ejerciendo más la defensa de Elián Valenzuela ”.

En tanto, el nombre que suena fuerte para hacerse cargo de la causa y defenderlo de ahora en más es el del abogado penalista Juan Pablo Merlo, abogado de Tamara Báez, ex de L-Gante y madre de su hija Jamaica.

En las últimas horas, la ex pareja del intérprete compartió en redes sociales la emotiva carta que Valenzuela les escribió a ella y a su hija. “Tami y Jami, las extraño y las amo. Nos vemos”, dice un fragmento.

Por su parte, la influencer se mostró conmovida por el gesto y tipeó: “Te extrañamos”, junto a un par de emojis.

Esta no es la primera vez que el músico se comunica por esta vía. Desde que ingresó a prisión redacta cartas y se las envía a La Mafilia. Incluso, en su cuenta de Instagram, compartieron las palabras que les dedicó a quienes están pendientes de él y, además, dio cuenta de que está al tanto de todo lo que sucede afuera: “Si no salgo ganando, prefiero no salir. Diego de Crónica, tenés razón. Para muchos, soy más que un grano”.