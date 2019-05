La 10 para Nacho y un antidoping en la llegada

Aunque no trascendieron los nombres de los integrantes del plantel que debieron realizarse la prueba antidoping, se supo que fueron 16 los sometidos al estudio. Un número que llama la atención, ya que la delegación es de 25. El 64% de los jugadores fue seleccionado por la entidad organizadora de la Copa para ser controlados.

Athletico Paranaense ya sufrió dos bajas, las de Thiago Heleno y Camacho, por dar positivo en los controles ante Deportes Tolima y Jorge Wilsterman respectivamente. El club brasileño está en contacto con la Comisión de Dopaje de Conmebol para esgrimir su defensa, mientras aguarda el resultado de la contraprueba, pero los jugadores están suspendidos en forma provisoria.

Pese a ello, en su llegada, uno de los referentes del plantel, Franco Armani, habló de la importancia que tiene para River esta definición. “Se juega mucho, nosotros queremos ganar este título, así que a dar lo mejor. Sabemos que se define de local con nuestra gente, que es muy importante. Hay que sacar un buen resultado para terminar de local”, analizó el guardameta.

El once sería: Armani; Camilo Mayada, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Exequiel Palacios, Enzo Pérez, Fernández; Matías Suárez y Pratto.

Fernández vestirá la casaca 10 en la final y Pratto la 9. Gallardo repetiría el mismo once que jugó ante Atlético Tucumán.

“El equipo está listo para esta clase de partidos”

Antes de subir al avión, el talentoso volante de River Exequiel Palacios habló sobre la final de la Recopa que comienza mañana: “Este equipo está acostumbrado y preparado para esta clase de partidos. Sabemos que son 180 minutos en los que tenemos que estar conscientes de lo que tenemos que hacer”, aseguró.

Para el tucumano, “definir de local es una ventaja muy buena”, porque “la gente apoya” cuando el equipo la necesita, y eso los hace “más fuertes”.

También habló sobre los nuevos rumores de una posible partida al exterior: “Mi cabeza está tranquila. La ilusión de ir a Europa siempre está, pero mi cabeza está enfocada en River”.

“Lo que hace River es lógico”

Tomás Andrade, volante ofensivo de Athletico Paranaense, no podrá jugar la Recopa por un cláusula de su préstamo. “Lo que hace River es lógico, pero se me fue la chance de jugar una final, que no sucede todos los días”, manifestó en la previa al partido de ida.