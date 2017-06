La abraza el país

Consuelo vivió en el campo durante su juventud y tiene nueve hermanos. Es viuda, madre de tres hijos y abuela de ocho nietos. Hace seis años que está de novia con Ramón, aunque eligen no convivir.

Según contó ella misma en el piso del “Bailando”, todos los sábados salen a bailar con un grupo de amigos.

Durante los 50 minutos que estuvo Peppino al aire, el programa alcanzó los 18,9 puntos de rating. Sin embargo, el pico lo tuvo con el debut de Tyago Griffo (hijo de la Bomba Tucumana), que bailó con Barby Silenzi, al marcar 20, 6.

Beso a beso

Otra de las sorpresas que tuvo Showmatch fue el rumor sobre el inicio de un romance entre Griffo y Barby. Previo a su salida a la pista, a los participantes se los vio muy mimosos en un camarín. Fue el jurado Ángel de Brito quien contó que habían visto al cantante de Trulalá y a la bailarina a los besos. Ambos negaron el rumor entre risas.

“Entré y se estaban dando un beso. Yo vi todo a la tarde”, contó Nara Ferragut, panelista de Este es el show.

Primiciasya.com se contactó con Silenzi, quien señaló: “Tyago es muy lindo, atractivo e interesante. Si llegase a pasar algo entre nosotros, pasará”.

Belén Pouchan, la rubia que dejó boquiabierto a Tinelli

Belén Pouchan sorprendió a Marcelo Tinelli con su destreza física. La bailarina de Showmatch tuvo su minuto de fama y la rompió en la pista del “Bailando” con sus movimientos de danza, gimnasia artística y hasta contorsionismo.

Nacida en la Ciudad de Buenos Aires, practica deporte desde niña y a los 12 años comenzó a hacer gimnasia rítmica. Su carrera dio un salto a los 17, cuando empezó a hacer circo con Flavio Mendoza y a participar de sus obras de teatro. Llegó a encabezar algunas de sus producciones, como Stravaganza y, actualmente, Mahatma. También trabajó como azafata en el programa de Guido Kazcka A todo o nada.

“Estoy sacada, no puedo creer todo lo que está pasando, muchas cosas juntas”, contó la joven de 25 años. “Estoy haciendo lo que me gusta y estoy súper agradecida por el lugar que me dan”, agregó.

Además de danza, Belén hace teatro y canto y estudia batería. “Todo lo que sea artístico me gusta. De hecho, me cuesta decidir qué es lo que me gusta y eso a veces es un problema”, reveló.

De novia con un ingeniero agrónomo, Tinelli la mandó al frente al aire en el programa emitido el lunes con la pareja de baile de Consuelo, Agustín Reyero, con quien hace varios años había tenido un romance.

El falso fantasma de Showmatch que revolucionó las redes

Desde tempranas horas de ayer las redes sociales explotaron por un supuesto fantasma que apareció el lunes por la noche en el estudio de Showmatch. Un usuario de Twitter publicó una imagen que rápidamente se viralizó. “Chicos, ¿qué es esto?”, preguntó la persona en referencia a la imagen borrosa de un niño que asomaba entre los integrantes del piso y que, sin explicación alguna, carecía de nitidez.

Varios medios se hicieron eco de la noticia que sorprendió a todos. Chato Prada, productor del ciclo, salió a dar su opinión en Nosotros a la mañana: “No creo que sea un fantasma pero vamos a investigar”. Sin embargo, más tarde se supo que se trataba de Benjamín, el hijo de seis años de una de las maquilladoras de Ideas del Sur, Sol Fernández.