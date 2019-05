La absolvió el juez porque el jurado popular se trabó

Al estancarse el proceso por la falta de acuerdo del jurado popular, y después de que el fiscal retirara la acusación, la decisión quedó en manos del juez del Tribunal Penal Colegiado 3, Ezequiel Crivelli, quien decidió absolver a la mujer, que lleva adelante un tratamiento por cáncer de mama.

Los 12 miembros del jurado popular no pudieron llegar a un veredicto unánime y Claudia Cortez, juzgada por la muerte de su pareja, quedó en libertad.

La defensa había dejado en claro durante el juicio que la mujer había soportado tres décadas de maltratos físicos y verbales por parte de Pelayes, un hombre con antecedentes penales, desocupado y adicto a las drogas, por lo que encuadraron el crimen en un caso de legítima defensa. En sus últimas palabras, antes de que el jurado pasara a debatir, la mujer, totalmente conmovida, afirmó: “Yo sé que lo maté, no lo niego, pero me defendí. Estoy muy arrepentida. Yo vine al juicio por mí y por tantas mujeres que hoy están muertas por no defenderse”.

El crimen ocurrió la madrugada del 28 de julio del año pasado en la casa donde vivía la pareja en la localidad de Godoy Cruz, en la mencionada provincia mendocina. De acuerdo con la declaración de Cortez, su marido llegó borracho y drogado y quería tener relaciones sexuales, pero como ella estaba durmiendo con uno de sus hijos, se negó.

La negativa de la mujer desencadenó una catarata de reproches e insultos que terminó de la peor manera. “Me tiró el pelo y me arrastró por la casa. Luego, me bajó el pijama. Me quise ir con los chicos pero no me dejó”, contó la mujer. En ese momento fue que vio un cuchillo en la cómoda y, en un intento por defenderse a la fuerza, le provocó la herida que le causó la muerte a Carlos Pelayes, de 48 años.

Llegó con prisión domiciliaria

Claudia Cortez llegó a juicio bajo arresto domiciliario, ya que está enferma de cáncer. En su alegato, el fiscal Guzzo había pedido que se le atenuara la pena al considerar que el crimen de su marido se cometió bajo una "circunstancia extraordinaria", dado que se comprobó que la mujer fue víctima de violencia de género durante más de 30 años. Si el jurado popular hubiera considerado por unanimidad culpable a Cortez, la pena por la figura legal solicitada por el fiscal habría sido de entre 8 y 25 años de prisión.