La Academia suspendió el duelo copero previsto para el domingo

Racing siguió la línea del Ciclón y pidió no jugar contra Mitre.

Buenos Aires.- Ayer fue un día de mucho movimiento en el Comité de la Copa Argentina. A la suspensión del partidos de San Lorenzo (ante Cipolletti) se sumó el de Racing, que también postergó su duelo de 32avos. ante Mitre de Santiago del Estero que iba jugarse el domingo en Salta. “Nos parecía importante poder suspenderlo porque se está definiendo el campeonato. Si no se juega el torneo por la fecha FIFA, ¿por qué se va a jugar la Copa Argentina? Nosotros tenemos un jugador en la Selección y no sabíamos que lo iban a citar. No tenemos ninguna ventaja deportiva”, afirmó Víctor Blanco, presidente de Racing.