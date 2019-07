La accidentada coreo de Flor Torrente con besos "gay friendly"

"El tema de los riesgos, puede fallar, como siempre. Fue un tema mínimo de vestuario y un mal momento para ustedes que dura un año. Pero más allá de eso, no me gustó la parte cantada. Yo hubiese apostado más al baile porque lo hacen realmente bien", planteó De Brito al dar su devolución.

A su turno, Pampita que le gustó la idea y cómo desarrollaron la coreo que terminó con flor besando a las bailarinas para remarcar el mensaje de libertad que postula el tema. "Lo del vestuario lo hubieses obviado, no hacía falta ir sacando capas. Cuidado con quemar tiempo, cantó 40 segundos", dijo Pampita al puntuarla con un 7.

Florencia Peña señaló que la propuesta le cantó pero por el traspié que tuvieron con la pollera consideró que merecían volver a hacer el baile. Su puntaje fue un 6.

Sin dudarlo, Marcelo Polino le dio la nota más baja, un 3, y manifestó: "Me pareció muy largo. No me gustó".

Tras la intervención del BAR, Torrente se fue de la pista con apenas 13 puntos, la marca más baja de la tabla.