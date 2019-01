La AFA analiza el desembarco del VAR en la Superliga

"No es que uno va a la FIFA en Suiza, pide uno y se lo trae en una valija. El presidente de la AFA me aseguró que quiere el VAR en Argentina y pidió que me ponga a la cabeza para implementarlo en el país", detalló.

Claudio Tapia, por su parte, también utilizó su cuenta en la red social del pajarito para confirmarlo: "Continuamos trabajando para modernizar, jerarquizar y mejorar nuestro querido fútbol argentino".

De la AFA dependen distintas competiciones y una de las posibilidades que se baraja es la de implementar la tecnología en las fases definitivas de la Copa Argentina, como primeras pruebas antes que en la Superliga.

