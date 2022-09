La amenaza de Amalia Granata a los políticos: "No me busquen"

Amalia Granata en Twitter tuit.png

Es por esto que ahora, Granata se manifestó fuerte contra quienes le quieren sacar el cargo de diputada: “No me busquen, porque miren que voy a empezar a hablar de todos sus chanchurrios, voy a empezar a hablar de sus amantes, miren que conozco todo lo que pasa”.

Sin embargo, Amalia le bajó un poco el tono al pedido realizado por el kirchnerismo. “No tienen los votos para echarme”, aseguró en diálogo con Radio Mitre. Es que el Frente de Todos tiene solo 7 bancas sobre 50 y para que prospere su iniciativa necesita dos tercios.

Amalia Granata en Twitter 2.png

La amenaza de la diputada subió de tono cuando afirmó que también iría contra las familias de los políticos que se pongan en su contra: “Sé todo en lo que andan, y voy a meterme no solo con sus amantes, también con sus familias, madres, hijos, con todos. No se olviden que además de política soy periodista e investigo”.

“Me critican por decir lo que pienso, por no prestarme al circo, pero se ve que mi papá me dio h... que muchos de mis colegas no tienen”, siguió Amalia, no solo dirigiéndose a los kirchneristas, sino que también a los radicales e integrantes del PRO por ser “tibios”.

Amalia Granata en Twitter.png

Por último, publicó una declaración de repudio por lo que sucedió. Junto a ella, un mensaje: “Todo el circo fue para esto, nos quieren callar y meter presos a los que no pensamos como ellos porque saben que en el 23 se les acaba el choreo”.