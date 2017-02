La amenazaron de muerte para que aprobara a todos

La Plata.- Una docente de La Plata denunció haber recibido dos amenazas de muerte, una de ellas con una bala en un folio, si no aprobaba a los alumnos que ayer debían rendir examen en el colegio privado San Cayetano. Las amenazas se realizaron a través de cartas, la primera entregada por una persona a la docente y la segunda enviada a su domicilio.

Fuentes del Ministerio de Educación bonaerense informaron que “el 12 de febrero, estando fuera del colegio, un adolescente que no pertenece a la institución le entregó a la profesora una nota”. El papel expresaba: “Tengo mi pistola lista para disparar a unas 4 personas al azar el día 15 de febrero cuando esté rindiendo tu materia. Te voy a dejar elegir entre aprobar sí o sí a todos los chicos que rindan matemática de cuarto o disfrutar conmigo. Nadie más se tiene que enterar; si no, puedo adelantar o empeorar tu situación. No te compliques por unos simples números”, advertía la nota.

Al recibir la amenaza, la docente realizó la denuncia en la comisaría cuarta de la capital bonaerense, desde donde le garantizaron que enviarían un patrullero al establecimiento el día de la mesa de examen. El equipo directivo dialogó con la docente y le garantizó acompañamiento. Voceros del Ministerio de Educación provincial agregaron que “la evaluación de Matemática sobre la que se había formulado la amenaza se realizó con normalidad” el miércoles último, pero la docente amenazada, que también da Físico-Química, encontró en su domicilio un sobre de papel madera con una nueva nota amenazadora y una bala adentro. “Le informo que necesito aprobar física el 21 de febrero sí o sí para no repetir y cuento con usted. Voy a estar listo para todo. Un amigo va a entrar conmigo con el uniforme del colegio prestado y un arma. Cuando yo le de la señal, te va a disparar, se cambia la ropa y escapa”, dice la nota. Y agrega que “todo esto se puede evitar si aprobás a todos los chicos que rindan ese día, menos los que entreguen en blanco. El examen tiene que ser sumamente fácil, sólo teorías, definiciones y algún cálculo sencillo”. Y asegura: “Mi amigo te va a estar apuntando y mirando por la ventana (durante) todo el examen”.

Carta: El texto intimidatorio también involucraba a su familia: sabían dónde vive la profesora.

La docente fue relevada y no tomó el examen

María Marta Adam es la profesora amenazada. Tiene 50 años y da clases en el colegio privado San Cayetano de La Plata. Ayer debía tomar examen, pero dada la violenta amenaza que recibió fue relevada de esa función. “En 30 años como docente nunca me pasó algo así y me toca ahora que estoy a punto de jubilarme, no sé qué pensar”, contó Adam, quien indicó que ahora tiene custodia porque no se siente segura. “Dentro del sobre había una bala 9mm”, confesó Marta y también contó que le pedían “que aprobara a todos” y le advertían que si hacía la denuncia iban a prender fuego su casa, reveló. La profesora aseguró que la amenaza “fue una sorpresa” para ella y enfatizó: “No tengo la menor idea de quién pudo haber sido el autor entre la decena de chicos que hoy (ayer) debían rendir Física de cuarto año”, contó. Y describió su ánimo: “Estoy muy triste. Siento que estoy mirando una película de la que no me siento protagonista”.