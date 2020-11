La anécdota del Dipy que se volvió viral

El Dipy se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de contar una anécdota ocurrida en la vía pública, en la cual le explicó a un joven que en realidad no defiende a los ricos , si a los trabajadores.

“Hoy me pasó algo, fui al chino a comprar y en la puerta había un pibe que nos pidió que nos saquemos una foto. Lo saludo y entro a comprar. Pero cuando estoy entrando me dice ‘Eh Dipy, ¿Por qué defendes a los ricos?’, y me vuelvo”, arrancó su relato el intérprete.