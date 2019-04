“Lo sufriste más vos que yo”, disparó Freddy como respuesta. “Vos estabas más enojado conmigo que yo contigo. Vos ibas con una impronta periodística genial, y yo, que no lo soy, con una impronta actoral. Pero estaba el punto de encuentro: los eventos, el internet y el uno a uno, daba lo mismo ir a cualquier lado”, agregó el humorista.

“Yo la verdad que siempre estaba como diciendo ‘uy, estos pibes’. Casi nos agarramos a trompadas con “El Chato” Prada. Fue una vez en una inauguración en El Rosedal, y solo no nos agarramos a piñas porque con ellos estaba laburando “El Gurka”, un camarógrafo que estuvo en la Guerra del Golfo. Daba miedo físicamente”, reveló Kusnetzoff.

Tras sorprender con la anécdota acerca de que casi se va a las manos con el productor televisivo, el conductor de Telefe dio a conocer el motivo por el cual dejaron de lado sus conflictos con el equipo de Tinelli. “Un día nos cruzamos en los Oscars. Y típico de argentinos impresentables, fuimos a colarnos, era un mundo antes del 11 de septiembre. Yo logré colarme, pero a mí camarógrafo lo echaron. Me quedé solo y sin nota. Freddy vino con su cámara y me dijo que lo prestaban para que pueda trabajar”, comentó Andy.

“Vos me dijiste que sentíamos que estábamos en la guerra y que yo te había levantado, pero yo te contesté que no te consideraba un enemigo. Un día recibí un llamado de Andy diciéndome que quería invitarme a su programa, yo dudé porque pensé que quería gastarme. Terminó diciéndome cosas tan lindas que hasta me las podría haber dicho en un café, y eligió un público, diciendo cosas que capaz no acompañaban con su personalidad”, expresó Freddy, quien se mostró contento por sus distintas experiencias laborales con el conductor.

