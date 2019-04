Sin embargo, el ex futbolista llamó la atención al cruzarse con Débora Plager, al momento de hablar de la difícil situación que vive el país. Es que mientras el ex jugador se quejaba de la gran crisis del sistema de salud en Jujuy, la periodista intentó hablar de Milagro Sala, dirigente social de esa provincia, hoy condenada por los delitos de organización ilícita, fraude al estado y extorsión.

“Por más que acá a muchos nos va bien, todos tenemos un conocido, pariente, que no la está pasando así”, lanzó Andy Kusnetzoff a modo de consigna y la panelista de América continuó diciendo: “No necesariamente tenés que tener allegados. Ves lo que es el país. Ves que la pobreza ha crecido, ves que la inflación es incontrolable y eso implica realmente en que hay gente que no llega a fin de mes. Hay gente que queda excluida. Y que destino tan poco alentador para Argentina por tener que elegir entre corruptos e ineptos”, expresó.

En ese momento, el anfitrión le consultó a Ortega su opinión sobre el tema y lejos de esquivarlo, reveló: “Viajo mucho a Jujuy y duele mucho que a mis amigos o a mis hermanas no les alcance. Por más que uno tenga la posibilidad de estar bien, ver a gente conocida que no la está pasando bien, no te hace disfrutar. Hoy por hoy, que sea presidente quien mejore el país. Los hospitales en Jujuy están mal. Hay abuelos que van a pedir turno para internarse y les dan turno para dentro de cinco meses, y en cinco meses muere. Lo viví con mi padre. Si bien no estuve presente en gran parte del tratamiento, mi hermana si y me contó lo difícil que fue. En su momento lo tuve que traer a Buenos Aires”.

Tras las palabras de Ortega, Plager intentó hablar sobre las cuestiones relacionadas a Milagro Sala, dirigente social de esa provincia que fue condenada por los delitos de organización ilícita, fraude al estado y extorsión, y el ex jugador le respondió con mucha categoría. “Son otros temas. Sinceramente no soy partidario de ninguna cosa política pero ver al país o a amigos que están mal, me entristece”, sentenció, con cara de pocos amigos.

Embed Nombre a Plager xq en el programa de Andy, mientras el burrito Ortega se quejaba de los hospitales de Jujuy, la -periodista independiente-añade: “ Milagros Sala y bla bla bla”....q carajo tiene q ver!!! En su puta vida viajó a ver la obra de Milagros!! Se cae de culo! — LePipiLeM2 (@elpipiboedo) 21 de abril de 2019

Embed La parada de carro que le pego el Burrito Ortega a Debora Plager fue antológica. La periodista... intentó chicanearlo con Milagro Sala y Ariel la paró en seco. Monumental. — El Cooperador (@NacAndCoop) 21 de abril de 2019

Embed Que linda frenada le metio el Burrito Ortega a la operadora Plager en #PodemosHablar ,se quedo con las ganas de operar la señora!!! — Lean10 (@Lean10c) 21 de abril de 2019

Embed Burrito Ortega: La atención en los hospitales de Jujuy es un desastre.

Débora Plager, periodista Macrista: Defiende al gobernador Macrista de Jujuy, culpando a Milagro Sala.



Frutilla del postre: Mariu Vidal hace publicidad en el programa #PodemosHablar de .@andykusnetzoff — Fabio Gónzal (@fabio_gonzal) 21 de abril de 2019

Embed frenada es pec ta cu lar!!! del Burrito Ortega a la odiosa cambiemita Debora Plager

no la dejó continuar con un comentario muy de su pensamiento sobre Milagro Sala, Ortega mostró imparcialidad, pero la cortó en seco a la periodista militante amarilla #PodemosHablar — ✨Angy ✨ (@pilylule) 21 de abril de 2019

Embed #PodemosHablar que tiene que ver Milagro Sala con la situación de salud del Papa del Burrito Ortega. Que escucha Plager ? Insoportable con la política cada dos palabras. Y lo humanitario y lo social ? — Bettina Forster #soybettu (@bettinaforster) 21 de abril de 2019

