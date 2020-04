La angustia de Caramelito: sigue varada en Miami

Embed

"Volvimos a Estados Unidos para la segunda etapa, vine con mi marido, para que nos ayudara un poco más ahora, que debíamos armar un lugar más definitivo para Martín, porque se va a quedar varios meses acá haciendo el tratamiento. Cuando salimos de Argentina estaba todo normal, se hablaba de coronavirus pero no había sucedido lo que pasó", expresó Caramelito, y agregó: "Llegamos el domingo y ese mismo día en Argentina decretaron que los chicos no irían al colegio. Fui al consulado y me anoté en una lista, estoy esperando poder volver. Si surge la posibilidad de un pasaje me voy yo y después Damián, aunque la idea sería regresar los dos, ya estamos hace más de 40 días".

02101.png

Sobre sus hijos y su madre, la conductora expresó que tienen una excelente relación, aunque se mostró preocupada porque la abuela de los niños es parte de una de las poblaciones de riesgo. "Ellos siempre tuvieron una relación muy estrecha, se llevan bárbaro, son compañeros, ven series, ella les cocina lo que quieren, se armaron un pequeño gimnasio en el living, aplauden por la ventana a las nueve", contó. Pese a la situación, Celicia señaló que su hermano está "feliz y agradecido" de seguir su tratamiento.

