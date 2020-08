La angustia de Nati Jota por las fotos de su ex con Ivana Nadal

En medio de la polémica que generó el romance de Ivana Nadal con Bruno Siri, el ex novio de Nati Jota , y tras el descargo de la conductora, en el que aseguró que había hablado con su colega y que no son amigas, la influencer visitó el piso de Los ángeles de la mañana para contar su versión de la historia y lo que le generan las fotos que sube la nueva pareja a sus redes.

"No me agrada ni me simpatiza que los bardeen a ellos. No busco eso. Entiendo lo que les pasó. Yo así como me enamoré re intensamente, celebro el amor, me parece algo hermoso. si están enamorados, aguante", comenzó diciendo Nati Jota.

"Te parece bien, pero no tenés cara como de bien. Te digo mi sensación, Nati, no te conozco mucho. Te veo caretear la situación, que no te bancás lo que pasó, pero estás poniendo un poco de calma", le dijo Ángel de Brito.

"Sí, me parece que hay un montón de cosas. Me lo contás un viernes y ya el domingo subís una foto y el lunes tres fotos más", reconoció Nati Jota en alusión a las nuevas publicaciones que hizo Nadal tras confirmar el romance, apurada porque se habían filtrado fotos que anticipaban que estaban juntos. "Cuando hablé con él yo le expresé que me daba un poco de cosa. Hay cosas que me parecen evitables, pero si están tan enamorados, están tan orgullosos y le quieren mostrar al mundo de que se aman, está bien", agregó.

"A mí lo que me da fiaca, de verdad te digo, es que este año me van a decir toda la vida lo mismo... Ayer tuitié que no encontraba el control remoto y me contestaron que le preguntara a Ivana Nadal. Me da fiaca que es algo ajeno, nada que ver conmigo", manifestó Nati Jota.

En otro tramo de la nota, Jota habló de cómo fue su ruptura con Siri. “Cortamos en noviembre. Después seguimos charlando y nos vimos un poco más, hasta febrero. Yo lo estaba intentando, no sé si él lo estaba intentando. Al final no nos estábamos arreglando, y en marzo empezó la cuarentena y dejamos de hablar, salvo algún mensaje cada tanto, un ‘¿cómo estás'. Al principio fui muy transparente con que estaba hecha pelota. Después me arrepentí porque abrís una puerta para que te puedan decir cosas que te duelen”, señaló la influencer, quien estuvo dos años de novia con el rugbier chaqueño.

En cuanto a Ivana Nadal, dijo que no eran amigas y que si bien siempre había sido “muy agradable” con ella, la dejó de seguir en las redes sociales "porque no quería ver tantas fotos”.

Sobre la comentada foto, tomada en el mes de diciembre, en la que ambas aparecen abrazadas, Nati Jota expresó: “Cuando hicimos esa nota yo acababa de cortar y le conté que estaba en esa (viéndolo otra vez), le conté lo que me pasaba”.

Pese a su angustia, Jota intentó mostrarse comprensiva con la situación. “No los culpo. Puede pasar. Se engancharon. No estoy enojada. Sí me sorprendió un montón... A mí me sorprende que yo no estaba preparada para esto. Yo no estaba con alguien del medio. Es raro”, dijo con sinceridad.