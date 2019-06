En la disposición 4603/2019, publicada este martes en el Boletín Oficial, el organismo detalló que los productos "Clin Off Toallitas húmedas Babies Aloe Vera" y "Clin Off Toallitas húmedas Babies clásicas", elaborados por la firma Clinoff, no contaban con datos de inscripción sanitaria ni con información sobre el responsable de la comercialización.