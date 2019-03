Al final de una carrera de caballos de 315 metros, el equino vencedor (llamado Serrucho) se desvaneció generando preocupación entre los presentes. Dada la urgencia, e interpretando que el equino sufría de “envaramiento” o calambres (exceso de ácido láctico en sangre), el veterinario oficial del Jockey Club de Neuquén le inyectó diferentes sustancias (Xilacina, Metocarbamol, Cloruro de sodio y Ringer Lactato y soluciones electrolíticas balanceadas).

Pasados varios minutos, el caballo reaccionó y fue transportado por su dueño a su casa. Si bien parecía que este "incidente" quedaría allí, defensores de los animales denunciaron el episodio en la nueva aplicación AmVoz. Como si fuera poco, a través de ese mismo medio, también explicaron que había otro caballo muerto.

Embed

El fiscal Maximiliano Breide Obeid, a cargo de una investigación de maltrato y dopaje animal, explicó que se está trabajando en el caso. "Según lo que tenemos, la denuncia incluye al caballo que ganó la carrera, pero desde el Hipódromo nos dijeron que está bien, y a un segundo, que supuestamente había fallecido, pero cuando las autoridades no pudieron comprobarlo porque cuando arribaron al lugar, no dieron con el animal. Si está vivo, no lo sabemos", detalló.

"Estamos en etapa de investigación y laboratorio a la espera de los resultados del caballo que si encontramos", sostuvo y agregó: "Hay dos delitos en este tipo de casos, primero el de maltrato animal y el de dopaje, que es un delito en animales y tiene penas que van de 3 a 5 años si es una sustancia estupefaciente y una pena menor si es una sustancia para favorecer la competición deportiva".

El fiscal señaló que las denuncias fueron tomadas a partir de la nueva aplicación que lanzó la Oficina Provincial de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, en contra del maltrato animal. "Ya hemos recibido un total de 800 denuncias y hay más de 1000 personas que ya la bajaron. Pero estamos filtrando las denuncias porque hay gente de otros lugares que la descargaron y no saben que es solamente para Neuquén", concluyó..

LEÉ MÁS

Indignación por el maltrato a animales en una chacra

Se cansó de denunciar a su vecina por maltrato animal

Presentaron una app para hacer denuncias por maltrato animal