La árbitra agredida por municipales: "Ya no tengo ganas de volver a arbitrar"

La árbitra Mabel Meriño, quien se llevó la peor parte al ser agredida e insultada durante un partido en la liga del norte en Chos Malal , dijo que no quiere “volver a arbitrar” y pidió que los violentos “sean castigados como corresponde y que no ingressen más a un campo de juego”.

“En un primer momento no tuve miedo pero esta mañana –por ayer- cuando me veo así en muleta y yendo a un juzgado a hacer una denuncia, si siento temor porque tengo familia y no puede ser que alguien que va a una actividad deportiva no sepa si va a poder volver a su casa”, se quejó.

La terna arbitral de mujeres agredidas en Chos Malal.jpg

“Esto que me sucedió –continuó- me obliga a replantearme si quiero seguir arbitrando. Tengo mi pareja, mis padres de 76 años y verlos a ellos llorar no está bueno”.

“Dirijo hace veinte años. De chica jugaba y siempre veía que me pateaban y no cobraban. De ahí me entusiasmó el arbitraje y me capacité hasta llegar a profesional. El otro día festejábamos de que había logrado el certificado como la primera árbitro del norte neuquino capacitada y hoy tengo que hablar del lado oscuro del arbitraje”, contó.

“La verdad nunca viví algo así. A los insultos estamos acostumbradas aunque no debería ser lo normal, pero ahora superó todos los límites. El partido que se jugó en cancha FIFA 2 fue tenso yo había expulsado a dos jugadores y en la acción que generó el tumulto no pude hablar con mis asistentes sobre si había un adelantamiento en la acción del gol tras un tiro libre cuando uno ellos me toma el brazo y me empuja para que me caiga y no tuve lugar para apoyar mis brazos y no dejaban de insultarme”, contó.

Mabel Meriño.jpg

"Lo peor –agregó- fue que las dos personas que denuncié son compañeros de trabajo y uno incluso trabajó mucho tiempo en el arbitraje y al otro me lo cruzo en los pasillos de mi trabajo en la Municipalidad de Chos Malal”.

Mabel contó que en reiteradas oportunidades pidió un control de alcoholemia porque nota que muchos de los jugadores llegan con olor a alcohol y “esto se sentía en el ambiente en este partido. Estaban súper sacados. Hay que tener en cuenta que a la cancha no solo van jugadores y una terna van mujeres y niños. No fue un buen espectáculo que terminó con compañeros insultadas y personas con daños físicos”, afirmó.

“Tengo esguince de rodilla. El miércoles tengo que viajar a Neuquén para hacer resonancia magnética, para verificar que no haya rotura de ligamentos. Me llamaron el intendente (Hugo Gutiérrez) y el presidente de la Liga del Norte (Fabian Arabel). Me van a apoyar para que esto se acabe y se haga justicia. Me tocó a mí, pero le puede pasar a cualquier colega incluso a los hombres. Iba a ser una hermosa fiesta con una final dirigida por cuatro mujeres, algo muy hermoso, pero terminamos yendo todos a una comisaría a pedir auxilio”, se lamentó.