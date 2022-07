El neuquino Gabriel Arias volvió a atajar después de 231 días: "Estoy muy feliz"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCgAUSsppmUH%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJAZAu5avnHZCnsL0G3U8iBWvaYzCkSQi2CUXX5fE32b6DfZB5vZBLh2JZAlRDpZCeQ9eXsBiZCgMfnMb8ctZBd91uZCsP3u5q9rDRTE4NuDgSbcmyeHqUvHHdo8Nrn9jVUYPwbIpZAB0kHKflQPJfAxq5TiStc8ATVsMEwyCP4d7Hv8C5U3sQldYZD View this post on Instagram A post shared by Gabriel Arias Arroyo (@gabrielarias_21)

“Estoy contento por volver a jugar porque es lo que más me gusta. Hace ocho meses que estaba esperando este día y espero seguir sumando más minutos”, declaró el arquero luego del partido.

“Tengo que agarrar ritmo y después cuando esté a la par empezaré a competir por estar en el arco de Racing siendo consciente de que siempre hay que cuidarlo muy bien”, expresó en referencia a su regreso al primer equipo de la Academia.

El arquero neuquino nacionalizado chileno disputó el encuentro para el equipo conducido por el entrenador Juan “Lagarto” Fleita con el objetivo de conseguir ritmo de juego tras el parate obligado por la dolencia mencionada.

“Se pasan muchas cosas por la cabeza. Tenía incertidumbre sobre todo por saber cómo me iba sentir. Es decir, si iba a renguear, si me iba a molestar la rodilla y la verdad que no sentí nada. Al final no tuve miedo ni tampoco alguna limitación”, reconoció Arias.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1547606337395101697 "LO ESTUVE ESPERANDO BASTANTE TIEMPO", las palabras de Gabriel Arias, que atajó en la Reserva de Racing luego de recuperarse de una durísima lesión. pic.twitter.com/JNZV5lj00A — SportsCenter (@SC_ESPN) July 14, 2022

Desde el cuerpo técnico del plantel profesional, encabezado por Fernando “Pintita” Gago, quieren que Gaviota Arias gane minutos en cancha con el equipo de Reserva para que vuelva a ganar confianza y analizar si están dadas las condiciones para que vuelta a ser titular.

“Es importantísimo para Arias porque lleva mucho tiempo fuera. Va a tener un proceso de adaptación, jugar algunos partidos de Reserva para ir tomando ritmo y cuando se sienta con seguridad va a estar en consideración”, declaró Gago en una conferencia de prensa la semana pasada.

A raíz de la lesión de Arias, el arco académico fue cubierto en buena forma por Gastón Gómez, surgido de las inferiores del club de Avellaneda.

https://twitter.com/MatiiGagliardi/status/1547684700684095490 El gesto de los jugadores de Newell's con Gabi Arias al finalizar el partido de Reserva entre Racing y la Lepra



Vía: @TNTSportsAR pic.twitter.com/yvOJxBvFY1 — Mati Gagliardi (@MatiiGagliardi) July 14, 2022

Lejos de tenerle piedad, los pibes de la Lepra lograron vulnerarlo cuatro veces. El primero de penal, el segundo tras un desvío que lo descolocó, el tercero saliendo un tanto apresurado a cortar un centro a media altura y el último fue un tremendo golazo de Jeremías Pérez Tica. “No los ayudé mucho a los chicos, je”, bromeó el nacido en Neuquén apenas finalizaron los 90 minutos.