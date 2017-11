Este sábado el vocero de la Armada, Enrique Balbi, admitió que aún no pudo ser detectado el sumergible, por lo que se sumaron a la búsqueda, que ya cuenta con ayuda internacional, diez naves de la fuerza. "Aún no se ha podido tener detección del submarino "ARA San Juan", señaló Balbi, quien precisó que alrededor del "50 por ciento" de la zona de búsqueda ya fue barrida y que no se descarta "ninguna hipótesis".

En declaraciones a la prensa, el marino indicó que "hay tres unidades de la Armada en zona" y otras siete se sumarán a la búsqueda. En cuanto a la asistencia internacional, a la aeronave de exploración de la NASA ya se sumó otro avión de la Armada estadounidense, a lo que se añadió "un buque polar de origen inglés, el Protector".

La Armada dispuso que zarparan de la base naval de Mar del Plata la corbeta Espora y dos buques oceanográficos, en tanto que desde la base Belgrano partió el buque logístico Patagonia y dos corbetas, la Robinson y la Parker, lo que se suma a las naves que ya se encuentran en la zona, señaló Balbi. En tanto, desde la base de Ushuaia zarpó la nave Puerto Argentino que "va a operar desde Comodoro Rivadavia".

Al ser consultado sobre la situación, Balbi señaló que no se descarta "ninguna hipótesis", aunque precisó que se interpreta que el submarino "está en superficie, no en inmersión". Advirtió además que la situación meteorológica en la zona de búsqueda "no es muy buena" ya que se registraban "olas de seis metros" y "mucho viento", lo que "dificulta mucho el patrullado marítimo".

De esa forma, la Armada continúa buscando intensamente al submarino en el que viajan 44 tripulantes y que partió desde Ushuaia hacia su base en Mar del Plata.

La comunidad internacional reaccionó de manera solidaria y países como Chile, Uruguay, Perú, Brasil, Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otras naciones, ofrecieron colaborar con las tareas de búsqueda.

Embed Por disposición del Presidente desplegamos todas las unidades disponibles para localizar al submarino San Juan y aceptamos las ayudas internacionales para lograr restablecer el contacto. Estamos junto a las familias de la tripulación y las mantenemos informadas de la operación. — Oscar Aguad (@OscarAguadCBA) 18 de noviembre de 2017

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, agradeció los ofrecimientos de esos países. "Estamos junto a las familias de la tripulación y las mantenemos informadas de la operación", expresó en su cuenta de la red social Twitter.

Embed A Marinha do Brasil enviou três embarcações para buscas do submarino argentino!! https://t.co/h3udpX4q9i — Marinha do Brasil (@marmilbr) 18 de noviembre de 2017

Al igual que otros mandatarios, el gobernador neuquino Omar Gutiérrez utilizó las redes sociales para solidarizarse con las familias de los tripulantes del submarino.