La autocrítica de Erviti: "No estuvimos a la altura"

“No estuvimos a la altura del partido. Habíamos tenido la suerte de arrancar ganando, que era un plus a favor nuestro, pero no lo pudimos mantener y eso nos costó el partido”, señaló el ex Banfield. Desde Mendoza, donde el plantel de Independiente permanecerá hasta el sábado ya que se enfrentará allí a Godoy Cruz por la Superliga, consideró además que “tuvo mucho que ver el rival, que es de primer nivel”. “Como conjunto no tuvimos un buen partido. Internamente hablaremos más profundo y encontraremos los errores que tuvimos para no poder mantener el resultado y conseguir la victoria”, aseveró. En tanto, aceptó: “No tuvimos un buen juego. Este equipo está caracterizado por la actitud, las ganas y la entrega y esta vez nos faltó sobre todo cuando íbamos ganando”.