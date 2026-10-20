Paredes irá al banco de suplentes ante Vasco Da Gama

El volante finalmente no comenzará de titular en Boca por la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana.

Boca finalmente no contará con Leandro Paredes de titular ante Vasco Da Gama por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana . El Vasco Arruabarrena decidió que el volante comience en el banco de suplentes, y según la información de los periodistas partidarios, solo sumará minutos en una situación comprometedora de la serie.

El entrenador del Xeneize decidió hacer tres cambios con respecto a la ida ante los brasileros: Rodrigo Battaglia , que viene de jugar los noventa minutos contra Talleres, estará en lugar de Alarcón. Además, en el ataque, Sebastián Villa reemplazará al chileno Palacios y Miguel Ángel Merentiel vuelve por Enner Valencia.

La decisión de Arruabarrena con Paredes se debe principalmente a la fuerte seguidilla que tiene el equipo, con Independiente y River en el horizonte de la definición por la tabla anual y la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield.

CONFIRMADO el XI de #Boca vs Vasco: Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco; Ascacíbar, #Battaglia , Delgado; Flores, #Merentiel , #Villa . 3 cambios respecto a la ida: Battaglia x Alarcón Villa x Palacios Merentiel x Valencia. 4-3-3 para DAR VUELTA LA LLAVE. pic.twitter.com/dQgJzJ5qwa

El historial de Boca en el Maracaná

Boca tiene una extensa carrera por el fútbol internacional y le tocó en varias oportunidades ser visitante en el mítico estadio Maracaná, sitio al que volverá este martes por la noche para la revancha de semifinales.

Fueron 14 veces las que el equipo de La Ribera visitó el estadio brasileño que es histórico en el fútbol mundial, siendo la primera de ellas en 1951, precisamente el 15 de noviembre de ese año donde jugó un amistoso ante Flamengo. Aquel duelo terminó empatado 2-2, con goles de Jose Borrello y Jorge Dulio Benítez. Luego, en esa gira terminó empatando frente a Palmeiras y perdió 3-1 contra Vasco.

El único partido oficial que ganó el elenco azul y oro en ese recinto data del 1998 cuando venció al Fla por la Copa Mercosur. Paradójicamente, en ese certamen utilizó camiseta blanca.

¡UNA NUEVA CITA EN EL MARACANÁ!



Así le fue a Boca Juniors en sus 5 enfrentamientos internacionales ante clubes brasileños en el mítico estadio de Río de Janeiro:



Santos 3-2 Boca | final de la Copa Libertadores 1963.

Flamengo 2-1 Boca | cuartos de final de la Copa… pic.twitter.com/A1CAdKe6Wo — dataref (@dataref_ar) October 19, 2026

La final 2023 de la Copa Libertadores fue el último evento que disputó el elenco en ese estadio. Fue derrota 2-1 ante Fluminense, en un encuentro donde Luis Advíncula se consolidó como el autor del tanto mientras que Germán Cano y Jhon Kennedy le terminaron dando la victoria.

Carlos Tevez confirmó la fecha de su despedida en La Bombonera

El partido de despedida de Carlos Tevez en La Bombonera se llevará a cabo el domingo 20 de diciembre, con horario a confirmar. La información fue difundida en una publicación compartida entre el Instagram del jugador y la cuenta oficial del evento.

"Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando", comienza la publicación en la cual se lo ve a Tevez festejando un gol en la cancha de Boca, con la inscripción "de alcanza pelotas a leyenda". Seguidamente, el pie de foto continúa: "La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí".

[AHORA] FECHA CONFIRMADA PARA LA DESPEDIDA DE CARLOS #TEVEZ.



El "Apache" tendrá su partido homenaje en La #BOMBONERA el DOMINGO 20 DE DICIEMBRE.



El evento será transmitido en vivo por ESPN.



"Adiós Apache" de alcanzapelotas a leyenda eterna del Xeneize pic.twitter.com/fMJj4zNx7u — Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) October 20, 2026

Por último, la publicación cierra de la siguiente manera: “Todos somos parte de esta historia. #AdiosApache”. Y finalmente, el mismo mensaje puede leerse en inglés justo debajo del anuncio.

A través de la publicación queda en claro también que el partido será transmitido por la señal ESPN, aunque no se aclara a través de cuál canal de todos los que posee.