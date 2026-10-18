Boca confirmó la lista de convocados ante Vasco: qué pasó con Paredes

El Xeneize ya se prepara para la vuelta frente al elenco brasileño y el campeón del mundo se juega todo para poder estar.

Boca viajó a Río de Janeiro para disputar la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, con dos regresos importantes en la lista de convocados. Rodolfo Arruabarrena incluyó a Leandro Paredes y Alan Velasco , quienes evolucionaron favorablemente de sus respectivas lesiones y volvieron a entrenarse a la par de sus compañeros. El equipo argentino buscará avanzar en la competencia en el estadio Maracaná, donde jugará este martes desde las 21.30.

La principal novedad es la presencia del capitán, que sufrió un desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho el 9 de octubre, durante el empate 2-2 frente a Instituto en Córdoba. Este domingo, en el predio de Ezeiza, el mediocampista participó de ejercicios con pelota y fútbol reducido sin manifestar inconvenientes. Aunque su inclusión en la nómina representa un avance en la recuperación, su titularidad todavía no está asegurada y dependerá de cómo responda físicamente en las próximas horas.

Durante los últimos días, el volante también realizó un tratamiento con plasma rico en plaquetas y trabajos de gimnasio supervisados por el equipo de kinesiología. La intención es llegar en condiciones al compromiso decisivo, aunque el corto plazo desde la lesión obliga al cuerpo técnico a evaluar los riesgos. El campeón del mundo, por lo pronto, quiere estar presente en el Maracaná y manifestó su disposición a exigirse al máximo, pero la decisión final dependerá de la evolución y de la respuesta que muestre antes del partido.

Cuáles son los casos de Velasco y Villa

La recuperación de Velasco constituye otra alternativa para el entrenador. El ex Independiente había sufrido un desgarro en el aductor izquierdo el 2 de octubre, en el encuentro ante Unión, y el pronóstico inicial indicaba que permanecería al menos tres semanas fuera de las canchas. Sin embargo, sus buenas sensaciones durante las prácticas aceleraron su regreso a la convocatoria. Su presencia amplía las opciones ofensivas para el duelo en Brasil, aunque todavía deberá evaluarse qué participación puede tener.

También estará disponible Sebastián Villa, quien dejó atrás el esguince en el tobillo derecho que sufrió durante el partido de ida frente al conjunto brasileño. La lesión le había impedido participar en la victoria ante Talleres, pero el colombiano volvió a estar en condiciones de integrar la delegación. De esta manera, Arruabarrena recupera variantes para el tramo final de la serie y podrá decidir si utiliza a alguno de los futbolistas que regresan desde el inicio o como alternativas durante el encuentro.

En cambio, cuatro jugadores quedaron fuera de la lista y no viajaron con el plantel a tierras cariocas: Agustín Marchesín, Tomás Belmonte, Tomás Aranda y Adam Bareiro. Sus ausencias reducen las opciones disponibles para el cuerpo técnico, que deberá terminar de definir la formación con el correr de las horas. La posible presencia del 5 y máxima figura aparece como una de las principales incógnitas, mientras el equipo prepara los últimos detalles para el cruce.