La autora de ATAV, a los insultos en las redes

Buenos Aires. La autora de la novela Argentina, Tierra de Amor y Venganza estalló de furia contra quienes critican la ficción. A muchos de los seguidores no les gustan las actuaciones y Carolina Aguirre se ha despachado muy agresivamente en las redes. “Idiota a pedal, te voy a responder aunque sos una idiota y no mereces ni el aire que respiras, porque sos una pava que mira tele y acumula resentimiento y está en su casa tejiendo y sacando conjeturas sobre gente que no conoce, ni la conoce, ni la registra”, fue una de las respuestas de la autora.