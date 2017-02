La Bancaria anunció un paro nacional para el viernes

Buenos aires.- La conducción de la Asociación Bancaria, que lidera Sergio Palazzo, anunció un paro nacional de 24 horas para el próximo viernes y acusó al gobierno nacional por el “absurdo conflicto” a partir de su influencia para que las cámaras patronales incumplieran el preacuerdo salarial firmado el 23 de noviembre último. Además, el gremio fue facultado por el plenario de secretarios generales de las 53 seccionales del país para aplicar “medidas de fuerza progresivas” si no hay soluciones en breve. El secretario de Prensa de la organización, Eduardo Berrozpe, indicó que el plenario facultó al Secretariado General Nacional para adoptar e implementar las medidas de fuerza de continuidad y profundización del “plan de acción” en caso de falta de respuestas positivas.

La Bancaria responsabilizó al Gobierno y, en especial, al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por este conflicto y acusó a los empresarios de “desacato” por haber incumplido el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ordenó pagar el incremento de haberes a cuenta de la paritaria final a firmar. Berrozpe dijo que el plenario determinó que el gremio se movilice el 7 de marzo, en ocasión de la protesta decidida por la CGT, y que también participe hacia fines de ese mes en la segunda marcha y la huelga general programada en rechazo de las suspensiones, los despidos y la política económica.

“La Bancaria también adhirió al paro mundial de mujeres del 8 de marzo en ocasión de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, y trabajará activamente en su organización”, dijo el secretario de Prensa. Además, condenó los 40 años de vigencia de la Ley de Entidades Financieras, aprobada por el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz y el ex presidente de facto Jorge Videla, que se cumple hoy y repudió que en cuatro décadas no haya sido modificada.