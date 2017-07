La batalla por Luli

Según contó Ángel de Brito, el Cabezón busca que la ex de Martín Redrado reemplace a Carolina “Pampita” Ardohain, quien se ausentará del jurado del “Bailando” en las emisiones del jueves y el viernes de esta semana para tomarse unos días de vacaciones.

Si acepta, la blonda no sólo debutará en el rol de jurado -tal como lo hará Griselda Siciliani para la salsa de a tres-, sino que también desatará una fuerte polémica entre los canales líderes de la televisión argentina que, pese a competir por el rating, promocionan a sus figuran haciendo alarde de su buena onda.

“El problema es que Luciana tenía la exclusiva con Susana para contar todo lo de su embarazo. Si se sienta en Showmatch, olvídense, porque la vamos a matar a preguntas ese día”, explicó ayer De Brito en Los ángeles de la mañana.

Salazar acaba de copar la atención de los medios al anunciar que, como sufre de trombofilia, se convertirá en madre de Matilda a partir de una subrogación de vientre. Todo esto, a días de confirmar su separación de Redrado. De modo que su palabra ante las cámaras cotizan en alza.

Sumar: Se llama la promo que une a Susana y Marcelo y que desató la bronca de Mirtha Legrand.

Los secretos de “Sumar”

Lanzado en simultáneo el domingo a las 22 por ambos canales, “Sumar”, el spot que muestra a Susana y Marcelo juntos en el marco del Día del Amigo, busca hacer un llamado a la paz, en medio de un año electoral cargado de discusiones políticas. “El mensaje es que se puede tener una competencia sana y de unión. Trabajo en equipo”, contaron desde El Trece.

El video fue grabado el martes pasado en el décimo piso del hotel Alvear. Telefe mostró también el back donde los protagonistas hablaron de vinos y del casamiento de Cristian Castro que duró 28 días. Luego los conductores prometieron encontrarse en una cena en la casa de Susana.

“Tenemos estilos y gustos distintos, pero una misma pasión que nos une. Es tiempo de encontrarte con los amigos de siempre y con los que no te ves tanto también”, dicen Su y Marcelo entre abrazos, besos y risas en el video lanzado con el hashtag #PrendeteJuntos.

La Chiqui y Moria criticaron la promo

Ofendida por el ninguneo, Mirtha Legrand volvió a criticar el spot de Tinelli y Giménez. “Estoy muy dolida porque de verdad Susana y yo somos amigas. Suar y Codevilla me dieron explicaciones que no me convencieron. Nos hubieran convocado a los tres. Ya pasó, pero fue injusto y discriminatorio”, sentenció la Chiqui.

En sintonía, Moria Casán sostuvo que Mirtha “tenía que estar sí o sí” porque es “icónica”. “Para mí la discriminaron por edad, ¿cómo no vas a poner a una líder? Pero venden más Susana y Marcelo porque todo el mundo sabe que se odian. Me sonó falso”, lanzó la One.

Fátima quedó relegada en el programa de Su

Pese a que estuvo casi tres horas lookeándose para imitar a Shakira, Fátima Flórez no pudo salir al aire el domingo en el ciclo de Susana Giménez.

Lejos de mostrarse enojada por quedarse sin pantalla, la humorista trató de restarle importancia a la decisión de la producción y aseguró: “Está todo bien, no hubo tiempo y quedó para el próximo domingo”.

La participación de Fátima había sido promocionada en el twitter del programa e incluso ella había publicado en su cuenta una imagen donde se la veía maquillada como la cantante colombiana.

“Le dijeron que no hubo tiempo. Algunos especulan con que no entra entre las prioridades de la producción”, explicó el periodista Pablo Montagna.

De este modo, Flórez suma un nuevo trago amargo en el envío de Giménez, tras ser desplazada por Antonio Gasalla del sketch de la Empleada Pública.

Enojados, los fanáticos de la cómica explotaron en las redes y le pidieron que renuncie. “La producción no te valora, no tenés nada que probar, andate”, “Te faltaron el respeto”, le dijeron sus seguidores.

Repudio a Gasalla vía Twitter

Al finalizar el sketch de la Empleada Pública, Antonio Gasalla fue al escritorio, agarró una docena de facturas y empezó a revoleárselas a la gente que se encontraba en el set.

El gesto causó bronca en el público, que se despachó en las redes. “Ojalá te mueras de hambre”, disparó indignado un televidente. “No me gustó que tiren la comida”, se limitó a cuestionar una mujer. “Qué mal que estuvo. La comida no se tira, se hubiese acercado a la gente y que agarren. Vergüenza ajena”, lamentó otro internauta.

“No me ofendió, pero la entrevista fue incómoda”

Tras la entrevista en el living de Susana Giménez, el modelo trans Laith Ashley De La Cruz hizo su descargo público sobre el momento incómodo que pasó cuando la conductora le preguntó: “¿Te agregaron pitulín? ¿Lo otro te lo cierran? ¿Cómo funciona?”.

“No pude contestar mejor porque estuve sorprendido por las preguntas, además se me hace difícil hablar de este tema en español”, dijo el estadounidense.

“Susana fue muy amable, pero fue bastante incómodo. Sé que muchos tienen curiosidad, pero las partes privadas son privadas para todos. No estuve ofendido, lo digo porque quería informar al público que nunca ha oído de personas trans de una forma más educada”, aclaró, y añadió: “A veces odio hacer entrevistas porque usualmente se enfocan en lo que no deben de enfocarse: en fotos del antes y después, preguntas de mis partes y en cosas para hacerme ver como un espectáculo”.