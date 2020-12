La bomba que tiró Mediavilla sobre Karina La Princesita

Para dar más detalles del encuentro, el marido de Patricia Sosa dijo: “Los recibí en mi estudio, tomamos un café. Era un acercamiento para empezar a conversar a ver si se podía o no hacer algo. Karina dijo que tenía intención de grabar un disco pero que quería que el disco no tuviera baterías, que quería hacer algo más de cantante, correrse de la cumbia, ir por otros espacios".

"A Karina La Princesita no le produciría un disco", contundente Oscar Mediavilla

Lo cierto es que la respuesta de Mediavilla parece haber sido el detonante para que el proyecto nunca se concrete. "Le dije que me parecía bien pero que pensara mucho porque si quería ser Norah Jones, iba a dejar pagando a todo su público tropical. Que si quería mutar lo tenía que hacer suavecito, incorporando canciones. Es todo un trabajo. Salvo que se anime a voltear todo su público", enfatizó.

Tras ese encuentro entre los hoy jurados del Cantando 2020, el proyecto laboral no continuó. "Después no los vi más. Se fueron a trabajar con Joaquín Galán, que había sido socio mío, hicieron algunas cosas y no les seguí el ritmo porque no me interesaba mucho", cerró.