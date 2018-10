Ataque: Yo soy espectadora, estoy en mi casa y veo. y la veo medio ‘rapidonga’”, dijo gladys

Golpe a golpe

Lejos de pasar por alto los dichos de la cantante, Jimena recogió el guante y respondió en las redes sociales con una foto súper hot en la que se la ve con una tanga roja, top negro y tomando mate. “El moño me lo hago sola y esta noche te voy a buscar, manejo yo también”, fue la picante respuesta de la cantante en su cuenta de Instagram.

Luego de su efímero romance con Rodrigo Romero (protagonista del film El Potro), Barón blanqueó en la pista del “Bailando” su relación con Mauro Caiazza, su bailarín, al que besó efusivamente en el vivo del certamen.

Por otro lado. Gladys también atendió a Laurita Fernández y a su madre. La cantante fue contundente: “Ni fu ni fa, ni me va ni me viene la señora. Es más, hasta te diría que me cae medio mal la señora”. Luego se dirigió a la jurado: “Espero que sea neutral a la hora de puntuar y me vea como si fuese la madre, que no baila, porque yo no bailo, que sea buenita, le pongan la musiquita de violines y me puntúe con un 25”.