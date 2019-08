La Bomba Tucumana acusó a Mica Viciconte de golpeadora y se armó

¿Violenta?

Frente a las declaraciones de Mica, Gladys no se quedó callada y, nuevamente desde un móvil del ciclo de Rial, disparó: “No sabés, cuando salgo del estudio (de Intrusos), hubo un empujón que casi me sacan todo el brazo derecho. Me crucé justo en los pasillos (de América) y ella, como es chica, es nenita, es una nena, no se da cuenta de las cosas que hace y casi me arranca el brazo, a propósito obviamente”.

“Pero yo, como soy una señora, hice como que no pasó nadie. Igual, me quedó doliendo el brazo, tengo un problema en el brazo derecho ahora, que sepa que soy diestra. Hice como que no me dolió, por lo cual yo también hice como que no la vi”, agregó Gladys.

Desde el ciclo de Moria, Mica explicó el cruce mientras mostraban un video de la escena. “Si yo doy un empujón, puedo lastimar. Soy bruta, tengo fuerza, ya sé, sé la fuerza que tengo. No empujaría a nadie ni le pegaría a nadie”, sentenció la panelista.

“No soy de hacer cosas mediáticas en el sentido de cartas documento. Le doy dos posibilidades: una, me pide disculpas públicamente y dice que tiene problemas de memoria o lo que fuese, que se retracte; o número dos, le llega una carta documento. Que elija ella”, concluyó.