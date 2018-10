La Bomba volvió con todo: baile, canto y escándalo

Ni bien piso el piso la artista popular abrió el ventilador ante Marcelo Tinelli. "A Jimena Barón la veo medio rapidonga, no me gusta", comenzó y luego dijo que ella no entiende el poliamor.

Consultado por la madre de Laurita Fernández, la Bomba dijo que "ni fu, ni fa, hasta te diría que me cae medio mal la señora". Y advirtió a Laurita como jurado, en el primer round de una batalla que siguió luego.

Tras el baile, siguió el cruce con Laurita Fernández, quien la acusó de dedicarse a ir a programas de televisión en lugar de dedicarse a ensayar. "Me parece una falta de respeto", dijo la jurado.

"Estás haciendo pis fuera del tarro, estás equivocada, mi amor", respondió la Bomba y le explicó que ella acató las decisiones de las producción. Luego Fernández criticó la coreografía y el enfrentamiento fue subiendo en voltaje.

Para concluir, La Bomba y Esmeralda Mitre animaron la pista con un poco de música. Juntos cantaron La Pollera Amarilla.