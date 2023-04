La broma de mal gusto en la que cayó Javier Zanetti de un hincha del Milan de Italia

Sin lugar a dudas, Javier Zanetti es un ejemplo de constancia, trabajo y sobre todo profesionalismo. El ex jugador de la Selección Argentina llegó a Italia en sus primeros años futbolísticos y rápidamente el Inter de Milán se convirtió en su hogar, siendo al día de hoy uno de sus máximos referentes en la historia. Por eso, no es extraño que también se haya convertido en alguien no muy querido por los hinchas del Milan, clásico rival del equipo italiano.

Desde hace un tiempo, Javier Zanetti se convirtió en vicepresidente del Inter, mostrando más el amor que tiene los hinchas del equipo italiano con él. "Me inscribí en la universidad para prepararme en la parte financiera, en la parte de relaciones públicas internacionales y marketing. No quiero ser un vicepresidente solamente ligado a la parte deportiva, sino quiero tener una visión mucho más completa. Hay otras partes que tiene que funcionar para que funcione lo deportivo", reveló él cuando fue consultado por su puesto.

AL PUPI NO LE GUSTÓ NADA: en la previa de Benfica vs. Inter, un joven fanático le pidió una selfie a Zanetti, pero terminó grabando un video diciendo "Forza Milan" y la cara de Zanetti se transformó por completo... pic.twitter.com/FDcn5Rw0ls

"No puedo pretender que se me reconozca por lo que hice adentro de un campo de juego. No me importa exponer la idolatría que tenía en el Inter, aprendí y sigo aprendiendo cosas nuevas", agregó Javier Zanetti.

Además, hace poco el propio Pupi habló de que estuvo a punto de contratar a dos de las más grandes figuras argentinas, Lionel Messi y Paulo Dybala.

“Me sorprendió cuando se fue de Barcelona. Siendo realistas, no podemos competir con el PSG o los clubes de la Premier League, pero debido a nuestra relación, hablamos cuando había una oportunidad”, dijo en referencia a Lionel Messi.

"Dybala era una oportunidad porque estaba libre. Así como habíamos hablado nosotros, lo habían hecho otros clubes. Nosotros hicimos la operación de Lukaku, que también es muy importante, y en la parte ofensiva tenemos a Lauti, Correa, Lukaku, Dzeko, Sanchez… creo que estamos bien cubiertos. Dybala es un gran jugador, pero con la vuelta de Lukaku el reparto ofensivo ya estaba completo y por eso se optó por empezar la preparación para la temporada con estos jugadores”, reveló el Pupi sobre la joya.