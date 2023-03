La bronca de Fede Bal con su ex Sofía Aldrey por mostrar sus chats explosivos

Fede Bal y Sofía aldrey 1.jpg

En diálogo con Pablo Layus en Intrusos, Fede Bal reveló su versión de los hechos. "Ella entró en la compu. Calculo que necesitaba ver o confirmar algo que sospechaba. No tengo idea por qué revisó mis redes", opinó antes de agregar que nunca revisaría las redes su pareja: "Esas cosas no las hice con ninguna pareja, y no lo voy a hacer. Me parece que revisar es un montón".