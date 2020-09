La bronca de los famosos por el nuevo cepo al dólar

“¿Se acuerdan que el año pasado me hicieron tendencia porque dije que había que dolarizar? El dólar en ese momento estaba a 42, hoy está en 200.. y me decían pelotudo a mí... pajeros”, tuiteó el ex participante del "Bailando por un Sueño".

“Gente que dice que tuiteo estas cosas porque 'garpa’. Me desahogo por acá porque hace años veo como los políticos (independientemente del partido que sean) hacen mierda mi patria.. Y veo cómo mis amigos y familiares se rompen el orto laburando todo el día y no les alcanza”, agregó en otra publicación ante las críticas que recibió por su posteo.

En otro posteo, la ex pareja de Oriana Sabatini y Malena Narvay aseguró que las autoridades gubernamentales tienen “una estrategia” para "hacerte bien pobre para que después mendigues pan y arroz al gobierno. Así, perpetuarse en el poder, con gente que piensa que ellos son ‘generosos’ y que los malos son los ‘capitalistas’, que dicho sea de paso, ya se están yendo”."Hoy nos vamos a dormir 35% mas pobres..", remató.

A partir de este miércoles, la compra de dólar ahorro tendrá un recargo del 35% en concepto de retención del impuesto a las Ganancias y las operaciones con tarjetas de crédito que se realicen en el exterior también serán computadas dentro del cupo de los 200 dólares mensuales. De esta manera, comprar un dólar costará cerca de 130 pesos.

Más tarde, Serrano pidió perdón a sus seguidores por sus opiniones políticas, aunque aseguró que era importante no mirar para el costado en una situación tan compleja que atraviesa la Argentina. “En este momento el que calla otorga.. no me puedo hacer el boludo viendo cómo destrozan el país que amo y voy a amar por siempre... perdón, me dejo llevar... En días temas nuevos”. Y luego agregó que los argentinos éramos un “35% más pobres”.

Horacio Cabak también puso el grito en el cielo en Twitter. "No sube el dólar, se sigue cayendo el peso. No es la pandemia. Qué es?", escribió al replicar un tuit que actual jefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero, publicó el 13 de agosto 2018, cuando gobernaba Cambiemos. "No sube el dólar, se sigue cayendo el peso. No es Turquía, es el Modelo Macrista", había manifestado el funcionario en ese momento.

Luego, recordó un posteo que hizo Alberto Fernández el 30 de agosto del 2018. "Solo pasó un año. En otro país no pasa en una década", señaló el conductor antes de citar las palabras del actual Presidente de la Nación: "Se acuerdan cuando Macri decía que con CFK íbamos camino a ser Venezuela? Lamentablemente los que “venezualizaron” la economía fueron los Macri’s Boys...el dólar a 40 pesos y la inflación al 35%... Argentina a la deriva...Y AHORA QUE VAN A DECIR?... PATÉTICOS".

Juan Acosta también acudió a Twitter para expresar su bronca por el nuevo cepo al dólar y defender la gestión de Mauricio Macri. "Que buen momento para valorar a Prat gay, Peña, Macri. Así estábamos en el 2015, notan la diferencia genios del voto, no pueden gobernar una calesita", dijo.

Con otro tinte, Jorge Rial también se refirió al tema y puso la lupa en Netflix y otros servicios que facturan en dólares. El conductor compartió un tuit del periodista Claudio Zlonik: "Tema Netflix, Spotify y otros servicios: El Banco Central aclara que el impuesto PAIS y la percepción del 35% se cobrarán sólo si esas empresas facturan en dólares. No así si lo hacen en pesos". "Buena aclaración. Ponete las pilas, Nefli", añadió el intruso.

Con todo,las palabras de Julián Serrano fueron las que más quedaron resonando en las redes, generando numerosos comentarios.

