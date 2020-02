La brutal frase de Vernaci: "Jujuy es Bolivia"

“¿A Jujuy te vas de vacaciones?”, siguió. “Gente autóctona y sufridora. Pero digo, ¿no se te ocurre vacaciones con mar? ¿Algo que te relaje?”, continuó, mientras que la voz del operador no salía al aire. “¿Cuánto tiempo te fuiste? ¿Nueve días a Jujuy?”, agregó “La Negra”.

Sin embargo, el remate de la conductora fue el que causó más indignación en las redes: “Bienvenido a la Argentina. Jujuy es Bolivia, chicos, alguien lo tiene que decir”, lanzó, mientras la voz del operador parecía no estar de acuerdo. “¿Allá lo dicen también? Ah, acá lo dicen. Pensé que ahí se daban cuenta que no eran argentinos”, concluyó.

“Vergonzosas declaraciones de Vernaci sobre la provincia de Jujuy, no sólo por el hecho de decir que forma parte de Bolivia y por lo tanto no considerar argentinos a los jujeños, sino también por la manera despectiva de referirse a la provincia y a sus habitantes”; “Jujuy hoy fue brutalmente agredida por la Negra Vernaci... Lo que molesta no es que diga que es Bolivia sino que diga que no es Argentina. Vergüenza das Vernaci”; “La locutora Elizabeth Vernaci dijo que los jujeños no son argentinos. “Jujuy es Bolivia”. Humor que atrasa 30 años. No es un caso para INADI, sino un caso para SEDRONAR sobre los efectos de algunas cosas. Envejeció mal”, fueron algunos de los comentarios que circularon en la red junto a los hashtag Jujuy y Vernaci.

