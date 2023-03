La calentura contenida de Hugo Ibarra contra Sebastián Battaglia por ser DT de Boca

Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra son dos abanderados de la época dorada de Boca . Sin embargo, no temieron a la hora de sacarse chispas y enfrentarse debido a la opinión que el ex técnico xeneize lanzó sobre el actual.

"No sé si está en el lugar que quería estar, es algo que tiene que ver él. Imagino que lo estará disfrutando o no, pero lo debe responder él. En su momento por ahí no se lo veía en este lugar, pensamos que mantendría otra función donde estaba más relajado. Nunca lo vi con intenciones de dirigir Primera, pero quizás su pensamiento cambió", reveló Battaglia sobre el pensamiento que tuvo en un pasado su ex compañero.