La campaña por el aborto festeja los 15 en las redes

A las 10:30 habrá un pañuelazo verde en las puertas del Castro Rendón, organizado por trabajadoras de la salud y agrupaciones de izquierda.

La protesta se replicará en los hospitales de Zapala, Plottier y Cutral Co. Además, sindicatos y organizaciones feministas convocan a participar de ruidazos y pañuelazos por redes sociales con las consignas #15AñosdeCampaña y #AbortoLegal2020.

Zurbriggen remarcó que, en 15 años de campaña, "el feminismo construyó nuevos sentidos en relación con el aborto, que hoy se entiende como un derecho y no como algo vinculado al peligro y la muerte".

Observó que, en Neuquén, se logró armar una red de salud que garantiza los abortos no punibles. "Los llamados a La Revuelta -dijo- no cesaron en cuarentena, pero falta que el ministerio se haga cargo con campañas y políticas públicas, para que no dependa del activismo y les profesionales en forma individual". Recalcó que el principal reclamo es que se apruebe la ley en el Congreso este año "porque es una necesidad y un compromiso del Ejecutivo, que no se puede suspender hasta que termine la pandemia".

Julieta Katcoff, de la ecretaría de mujeres del Castro Rendón y Pan y Rosas, coincidió en que el 2020 "es el año en que tenemos que conquistar la ley, porque es una pelea que no estamos dispuestas a abandonar". Explicó que el pañuelazo en los hospitales "va a ser con distancia, alcohol en gel y barbijos, pero sin dejar las calles".

3835 abortos acompañados hubo en el país en la cuarentena

Desde el 1° de enero hasta el 19 de marzo, hubo otros 4160 abortos con asistencia de organizaciones feministas. Cuatro personas que pidieron ayuda eran varones trans.

LEÉ MÁS

Le negaron la ILE a una nena violada en Santiago del Estero

La neuquina que noqueó al aborto clandestino