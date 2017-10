La lista de Elisa Carrio obtuvo ocho bancas, y justamente la candidata ocupaba el octavo lugar por lo que será diputada a partir de diciembre.

La denuncia pública fue realizada por su ex pareja, quien expuso la causa en la que Picetti fue sobreseída con sentencia firme por varios tribunales y exonerada de toda responsabilidad por los delitos imputados.

"Carrió nunca me recibió ni me dio posibilidad de explicarle. No entiendo por qué. El ministro Frigerio y Diego Santilli me dijeron que tenía que bajar. ¿Por qué? Por simples versiones", explicó a Infobae.

"Soy diputada electa porque fui elegida en las PASO y fui elegida en las últimas elecciones y del fallo (que la excluía de la lista), que lo vi solamente en los medios, no estoy notificada, con lo cual debería ser diputada electa", agregó.

Piscetti afirmó que asumirá su banca y que apelará las medidas judiciales necesarias pues considera que es inocente y que fue electa por el voto popular.

