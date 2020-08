"¿Qué hace mañana, domingo? ¿Con quién la pasa? Quiero conocer el lado B de Alberto", le preguntó Funes Ugarte. "¿Sabés qué pasa? Si yo te cuento lo que hago mañana, voy a tener gente en la puerta de Olivos esperando", advirtió Fernández y ante la insistencia del conductor, expresó: "Almuerzo con gente que quiero".

"Buen domingo, @alferdez. No veo a mis viejos desde marzo. ¿Puedo yo también almorzar con gente que quiero? ¿Cómo lo ves?", "Roberto le pregunta que hace el domingo Alverso responde almuerzo con gente que etc etc...mientras tanto a nosotros se nos prohíbe juntarnos con nuestros familiares VERGÜENZA quien dirige nuestra Argentina", "Él "almuerza con gente que quiere" pero vos no podés ir a visitar a tus abuelos, a tus viejos, o incluso despedir a un ser querido en el lecho de muerte", fueron algunos comentarios que cosecharon los dichos del Presidente en Twitter.

Algunos internautas incluso recordaron que la reciente y controvertida fotografía de Fernández, la primera dama Fabiola Yáñez junto al dirigente gremial Hugo Moyano y su familia en la quinta de Olivos en la que posan sin respetar la distancia social y sin utilizar barbijo.

Otros recordaron que, hace unas semanas cuando celebró el acuerdo con los bonistas en la negociación por la deuda externa, dijo que había roto la cuarentena para abrazar y felicitar al Ministro de Economía Martín Guzmán.

Por otro lado, Alberto Fernández también captó la atención de la audiencia al revelar que Vilma Ibarra, su ex pareja y actual secretaria de Legal y Técnica, le hizo una carta astral y le dijo que estaba "predestinado a construir sobre las cenizas”

"Vilma tiene esas amigas que le gusta la astrología y esas cosas. Hizo una carta astral y dijo que yo estoy predestinado a siempre tener que construir sobre las cenizas", afirmó el Presidente. La verdad, no me asusta. Si es mi destino, que así sea. Lo importante es que construya", comentó Fernández para cerrar la anécdota.